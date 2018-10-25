تخلصي من الدهون نهائيا بهذا المستحضر الطبيعي

أماني الغامدي(صدى):

تخلصي من الدهون من خلال تطبيق بعض خلطات التدليك الطبيعية ومنها خلطة مقشر الشاي الأخضر وبودرة اللوز والملح.

إذا كنت تعانين من تجمع الدهون المزعجة في مناطق مختلفة من جسمك مثل البطن والخاصرتين والفخذين أو الذراعين، ننصحك الجئي إلى وصفة سحرية تمكنك من حرقها بسهولة ومن دون تعب.

حاولي أن تطبقي وصفة الشاي الأخضر وبودرة اللوز والملح الحارقة السريعة والخارقة للدهون. ستحتاجين إلى ملعقة طعام من خلاصة الشاي الأخضر، ملعقتين وسط من بودرة اللوز، ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو ورشة من الملح الخشن.

بعد تحضيرها، أتركي خلاصة الشاي الأخضر تبرد في الثلاجة. في هذه الأثناء إمزجي جيداً بودرة اللوز وزيت اللوز الحلو والملح الخشن حتى تحصلي على كريم ناعم، من دون تكتلات.

طبقي هذا المزيج على مناطق تجمع الدهون لديك. قومي بعد ذلك بتدليكها بأصابع يديك بلطف وبواسطة حركات دائرية. كرري ذلك لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن تغسلي تلك المناطق جيداً بالماء المنعش.

لكن انتبهي. إذا كانت بشرتك جافة، لا تستخدمي الملح الخشن لأنه يزيدها جفافاً ، وحاولي أن تطبقي هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً لأنها تساعدك على حرق الدهون وعلى خسارة الوزن الزائد واستعادة رشاقتك في مدة قصيرة جداً.