عبدالعزيز الجليل يرد على طارق التويجري

نواف السالم(صدى):

” الصعود على أكتاف الآخرين الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإنجازات الوهمية وللفت الأنظار ” هكذا رد نائب رئيس نادي النصر ” عبدالعزيز الجليل ” على طارق التويجري المدير التنفيذي لنادي الهلال عندما صرح إعلامياَ أن الهلال تلقى طلب غير رسمي من النصر لخوض مباراة على ملعب جماعة الملك سعود وتلقى بالرفض.

وقال الجليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ما ذكره الأخ طارق التويجري عار عن الصحة تماما، الصعود على أكتاف الآخرين الوسيلة الوحيدة لهم لتحقيق الإنجازات الوهمية وللفت الأنظار عن حال فريقهم وتخبطاتهم ” .

بينما سخر المتحدث الرسمي لنادي النصر ” عبد الله ” بن زنان من التويجري معلقاَ : ” لا جديد المصداقية صعبة قوية ” .