محمد صلاح: سعيد بتسجيل هدفي الـ 50 مع ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

أعرب نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، عن سعادته بتسجيل هدفين في شباك النجم الأحمر الصربي؛ ليقود فريقه للفوز ” 4-0 ” في دور مجموعات دوري الأبطال.

وعن ذلك، قال ” صلاح ” : ” كانت مباراة مهمة، كنا ندرك أن الأمور لن تكون سهلة، والأهم بالنسبة لنا كان حصد النقاط الثلاث، إنه فوز رائع، سعيد بتسجيل هدفي رقم 50 مع ليفربول ” .

يُذكر أن ” صلاح ” احتاج لـ 65 مباراة؛ من أجل الوصول لهدفه الـ50 مع كتيبة الألماني يورغن كلوب بواقع هدف في البريميير ليغ، و13 في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد ” .