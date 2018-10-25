برنامج الغذاء المتوازن بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

استقبل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الأربعاء ١٤٤٠/٢/١٥هـ مركز صحي الجموم ، ولجنة التنمية بأبي عروة ، وذلك لتنفيذ برنامج ( الغذاء المتوازن ) .

اشتمل البرنامج على محاضرة توعوية تحدثت فيها أخصائية التغذية شذى اللحياني ووضحت أنّ الغذاء الصحّي والمتوازن هو الذي يحتوي على كميّاتٍ كبيرة من الكربوهيدرات المتوافرة في الحبوب والبقوليات، والفيتامينات والألياف المتوافرة في الفواكه والخضروات الطازجة، والبروتينات المتوافرة في اللحوم والدواجن والبيض، والقليل من الدهون والسكريات؛ فعند تناول الإنسان قدرٍ كافٍ من الطعام المتوازن سيؤثّر ذلك بالإيجاب على صحته ،وكان قد حضر البرنامج 90 سيدة .