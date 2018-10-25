صورة تشعل الغضب ضد ” تنظيم الحمدين ” للتطبيع مع إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

اشتعل الغضب ضد ” تنظيم الحمدين ” بعدما انتشرت صورة لوفد إسرائيلي في مطار العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام من اليوم الخميس إلى 3 نوفمبر المقبل.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج ” يلا تطبيع ” ، و ” يلا جمباز ” ؛ فيما رفض حساب ” شباب قطر ضد التطبيع ” مشاركة رياضيين ” إسرائيليين ” في البطولة؛ قائلًا: ” نستنكر موافقة بعض الاتحادات الرياضية القطرية على مشاركة رياضيي الكيان الصهيوني، واستضافتهم في الدوحة رغم الموقف الشعبي الرافض لكل أنواع التطبيع مع الكيان المحتل، الذي لا يزال يمارس أبشع الممارسات بشكل يومي تجاه أهلنا في فلسطين. ”

ومن جانبه، وصف مغرد الواقعة بـ: ” شيء مقرف ومستفز للمشاعر، شيء مقرف لما نستضيف هالكيان المجرم في بلدنا بحجة فصل الرياضة عن السياسة، ولما تتغاضون عن كل جرائمه اللي ارتكبها بحجة الرياضة، لا حياها الله من بطولة، ولا حياه الله من كيان. ”

وأضاف آخر، مؤكدًا: ” ضد التطبيع، ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا دائماً بأن إسرائيل كيان صهيوني غاصب، يقمع ويسلب ويقتل، ومشاركته في احتفالية حضارية تعني أننا نغض الطرف عن هذه الممارسات، ونتهاون في دماء الإخوان، ونفرط في المقدسات، هي أولويات، علينا أن نحددها، ونملك الشجاعة في التمسك بها. “