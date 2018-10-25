سيميوني يعترف بتفوق بروسيا دورتموند

نواف السالم(صدى):

اعترف المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، بتفوق بروسيا دورتموند الألماني خلال مباراة الفريقين في دور مجموعات دوري الأبطال، والتي وانتهت بفوز كبير للفريق الألماني بأربعة أهداف نظيفة.

وأوضح ” سيميوني ” قائلًا: ” دورتموند كان الأفضل، أعتقد أننا قدمنا شوطاً أول جيد، حتى جاء الهدف الأول لهم، وفي الشوط الثاني كنا قريبين من التعادل ولكنهم سجلوا هدفًا آخر ” ، مضيفًا: ” ثم بعد ذلك كنا قريبين من تذليل الفارق (2-1)، ولكن جاء الهدف الثالث لدورتموند، أهنئ دورتموند، أبهرني الفريق. ”

وعلى جانب آخر، علق ” سميوني ” على الصراع على المركز الأول في المجموعة، الذي ينفرد به الفريق الألماني بفارق 3 نقاط: ” سنرى ماذا سيحدث، ما زلنا في منتصف الطريق، ولدينا طموح التأهل، هدفنا الأول التأهل، وأتمنى تحقيق المركز الأول أو الثاني. “