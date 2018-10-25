برنامج ” حكايات الوادي ” بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة
نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الاجتماعية ( الديوانية ) بالنادي الاجتماعي النسائي يوم الأربعاء ١٥ /صفر/١٤٤٠هـ برنامج ” حكايات الوادي ” والذي يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لكبيرات السن ونقل خبراتهن لجيل اليوم .
اشتمل البرنامج على عرض مرئي و أشعار وألغاز وأمثال قديمة كانوا يتدوالونها في الماضي ، ومشهد تمثيلي عن مفاهيم أهل وادي فاطمة في الجمال قديما كما تم عرض لبس أهل الوادي قديما بالتطبيق على إحدى الحاضرات وتخلل البرنامج ألعاب شعبية قديمة منها ( شرعت ، الغميمة ) تفاعل معها الحضور.
وفي نهاية اللقاء تم شكر المتطوعات على جهودهن ومشاركتهن الفعاله في البرنامج وشكر الجميع على الحضور والتفاعل.
الجدير بالذكر أن عدد الحضور بالبرنامج بلغ ٩٦ سيدة.
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