كلمات بحث على الإنترنت تكشف غموض جريمة قتل امرأة لزوجها بمساعدة عشيقها
تمكنت الشرطة البريطانية من كشف لغز جريمة قتل إمرأة لزوجها بالتعاون مع عشيقها وإبنته من خلال فحص حاسوب الزوجة ومعرفة كلمات بحثها على الإنترنت .
ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد تزوجت هايلي ويذرال، 32 عاما من رايموند 49 عام المصاب بسرطان الدماغ وذلك قبل عامين أنجبت خلالهما ثلاثة أطفال ، لكنها سرعان ما أقامت علاقة غير شرعية مع أعز أصدقائه .
ورغم محاولات قتله الغريبة إلا أن الزوج كان يعتبرها مجرد صدف حتى قررت الزوجة إطلاق الرصاص عليه بمساعدة عشيقها وابنته التي تحب أباها لدرجة الجنون .
وعلى الفور تأكدت الشرطة وجود سيارتها قرب مسرح الجريمة ، كما كشفت كلمات بحثها على الإنترنت حول طرق القتل الذكية وما شابهها من كلمات نيتها المبيتة ضد القتيل وجار التحقيق في القضية .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20598 ] نشر منذ 11 دقيقة
تخلصت من الزوج المريض من اجل العشيق السليم
حسبي الله عليها حتى البنت قتلتها مع الاب