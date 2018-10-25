كلمات بحث على الإنترنت تكشف غموض جريمة قتل امرأة لزوجها بمساعدة عشيقها

لندن(صدى):

تمكنت الشرطة البريطانية من كشف لغز جريمة قتل إمرأة لزوجها بالتعاون مع عشيقها وإبنته من خلال فحص حاسوب الزوجة ومعرفة كلمات بحثها على الإنترنت .

ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد تزوجت هايلي ويذرال، 32 عاما من رايموند 49 عام المصاب بسرطان الدماغ وذلك قبل عامين أنجبت خلالهما ثلاثة أطفال ، لكنها سرعان ما أقامت علاقة غير شرعية مع أعز أصدقائه .

ورغم محاولات قتله الغريبة إلا أن الزوج كان يعتبرها مجرد صدف حتى قررت الزوجة إطلاق الرصاص عليه بمساعدة عشيقها وابنته التي تحب أباها لدرجة الجنون .

وعلى الفور تأكدت الشرطة وجود سيارتها قرب مسرح الجريمة ، كما كشفت كلمات بحثها على الإنترنت حول طرق القتل الذكية وما شابهها من كلمات نيتها المبيتة ضد القتيل وجار التحقيق في القضية .