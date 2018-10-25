بلقيس تخرج عن صمتها وتكشف سبب رشاقتها بعد الولادة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة بلقيس عن سبب رشاقتها خلال وقت قصير بعد ولادة ابنها تركي، قائلة: ” حاولي تقطعي الخبز والرز. ماء كثير وعصائر كثير.

سلطات وخضار وفواكه وبروتينات كثير. قليل من الحلويات واللحوم الحمراء..ممنوع مشروبات غازية وعصائر صناعية وممنوع سكر ” .

وأشارت بلقيس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” : ” كلام الحموات والأمهات عن الحلاوة الطحينية وإدرارها للحليب هو خراب بيوت بيزيد وزنك وما بيرجع بالساهل. أفضل مدر هو الماء والعصائر الطبيعية وماء جوز الهند الأصلي والحلبة. وهناك نوع حلبة منكهة لا تسبب رائحة بالجسم ” .

وحول وصفة الحلبة، أوضحت بلقيس: ” إنقعي كوباً من بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة. وقومي بتصفيتها في الصباح التالي. وبعد ذلك امضغيها قبل تناول الطعام. وحاولي أن تكرري هذه الوصفة قدر استطاعتك ” .