مفاجأة للأهلاوية: ” السومة ” خارج الحسابات

ماجد محمد(صدى):

توقع المحللون حدوث ضجة كبيرة بين ” الأهلاوية ” بعد قرار استبعاد اللاعب السوري عمر السومة من قائمة اللاعبين المشاركين في دور الـ16 من البطولة العربية على كأس زايد للأندية الأبطال .

وكانت مصادر قد أكدت أن القرار فني حيث جاء المهاجمان تفاريس ديجانيني ومهند عسيري على رأس القائمة الخضراء، بقرار فني من مدرب الفريق الأرجنتيني غويدي .

جدير بالذكر أن القرار يعتبر الثاني من نوعه لعمر السومة بعد إستبعاده سابقاً من قائمة الفريق المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الموسم الماضي بقرار فني من المدرب السابق للفريق ريبيروف.