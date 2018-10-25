بالفيديو.. رجل ينجو من الموت بعد مرور القطار السريع فوقه

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو رجل هندي يستلقي بين قضبان السكك الحديدية ويضع يديه على وجهه أثناء مرور قطار سريع فوقه، حيث نجا من الموت بأعجوبة.

وتعود واقعة الفيديو إلى أن الرجل كان يحاول عبور مسار القطار إلى الجهة الثانية بدلا من استخدام جسر المشاة، دون أن يلاحظ اقتراب القطار السريع منه.

وحاول الاستلقاء بين القضبان، ليمر القطار من فوقه دون أن يصاب بمكروه وتجنبا لحادث مروع.

ومن ناحيته، ذكر مسؤول بالسكك الحديدية أن الرجل أصيب بجروح طفيفة في الرأس عندما اصطدم بالأرض، لافتا: ” أخذناه إلى المستشفى للحصول على الإسعافات الأولية، بينما تم استدعاء أفراد أسرته من أجل اصطحابه إلى البيت “.