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بالفيديو.. غياب جماعي للمعلمين بالليث بسبب السيول

بالفيديو.. غياب جماعي للمعلمين بالليث بسبب السيول
نايف السالم(صدى):

شهدت مدارس بنين وبنات ” 20 مدرسة ” ، تابعة لقطاع بني يزيد شرقي محافظة الليث غياب جماعي بين صفوف المعلمين والمعلمات؛ وذلك بعد أن حالت سيول وادي الليث، دون وصولهم إلى مدارسهم.

ولم يستطع المعلمون والمعلمات القادمون من ” مكة وجدة والليث ” من عبور الوادي؛ مما أجبرهم على العودة من حيث جاؤوا.

وطالبوا بضرورة متابعة الحالة الجوية من قِبَل ” تعليم الليث ” أولاً بأول، وتعليق الدراسة إن تطلب الأمر ذلك.

يُذكر أن مدارس قطاع ” بني يزيد ” قامت باغلاق أبوابها؛ وذلك بسبب عدم تمكن المعلمين والمعلمات من عبور وادي الليث، نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة في ساعات الصباح الأولى.


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