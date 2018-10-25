طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مواقع في قطاع غزة

غزة(صدى):

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة غارات على مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ودمرها وألحق أضرارا في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا قرب أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وتدميره، وإلحاق أضرار في الممتلكات، فيما قصف الطيران الحربي موقعا شمال مدينة رفح، وآخر غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بخمسة صواريخ، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.