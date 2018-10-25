وزير الطاقة يعلن عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار
كشف وزير الطاقة خالد الفالح، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار؛ وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار2018 .
حيث أوضح ” الفالح ” أنه تم تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيجذب استثمارات تتجاوز تريليونًا و600 مليار ريال.
وأضاف: ” لدينا ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج، والمملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية ” .
هزيم[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيب فيه وظايف؟