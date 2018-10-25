وزير الطاقة يعلن عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار

الرياض(صدى):

كشف وزير الطاقة خالد الفالح، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار؛ وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار2018 .

حيث أوضح ” الفالح ” أنه تم تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيجذب استثمارات تتجاوز تريليونًا و600 مليار ريال.

وأضاف: ” لدينا ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج، والمملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية ” .