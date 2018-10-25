رئيس نيوم: بدء تنفيذ المشروع قبل 2025

عادل الحربي(صدى):

أعلن المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم بدء تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد عام 2025م، مؤكداُ على قدرة المملكة على بناء أرض المستقبل في ظل التخطيط السليم وتوفير الإرادة السياسية والتمويل والحوكمة .

وصرح ” النصر ” في حوار مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الإستثمار قائلاً: بدأنا بالفعل كشركة مستقلة و تم إلحاق300 موظف من 16 جنسية، كما تعاقدت نيوم مع دور الخبرة، وتطوير القواعد الداخلية المتعلقة بالحوكمة والرقابة وتطوير الأداء .

وأضاف أنه تم إجراء دراسات مكثفة على 1600 مدينة حول العالم، مع تحليل 34 منها بالإستعانة بأهم الخبراء الدوليين لرسم مخطط المشروع، وصياغة الأنظمة الخاصة .

ولفت إلى تعيين مجلس استشاري لـ ” نيوم ” يشكل المحرك الداعم لتطوير نيوم ليصبح أكثر تنافسية في العواصم الدولية .