بنهاية الربع الثالث لهذا العام.. زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 211 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه ازدادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 48% تقريبًا، بنحو 211 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من هذا العام، وذلك خلال حديثه في ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح ” الجدعان ” أنه تبعًا لهذه الزيادة في الإيرادات زاد حجم الإنفاق بنهاية الربع الثالث بنسبة 25%، بتوفير الدعم المالي اللازم للوزارات لتنفيذ برامجها التنموية والتطويرية المختلفة؛ لافتًا إلى أن ما تحقق في هذا الخصوص كان نتاج مبادرات ذاتية تم تطبيقها بكثير من العناية والتخطيط.

وتوقع وزير المالية، أن ينخفض عجز الميزانية بنهاية هذا العام إلى أقل من7%؛ مضيفًا أن الإنفاق بكفاءة عالية يتيح تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وحزم تحفيزية للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التوازن المالي في المستوى المتوسط يوفر مساراً جيداً للإنفاق في سنوات الرخاء، والسنوات العجاف.