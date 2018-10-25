تفاصيل جديدة ومشوقة عن مشروع البحر الأحمر يرويها الرئيس التنفيذي للشركة

علي القحطاني (صدى):

قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير إن مشروع البحر الأحمر يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة.

وأوضح باغانو أن مشروع البحر الأحمر يسهم بتوفير 35 ألف وظيفة جديدة، مشيرا إلى المشروع يقام على أكثر من 50 جزيرة، على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع.

وأكد باغانو: ” نحن ملتزمون بتطوير وجهة سياحية تتجاوز الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية التي تميز وجهتنا، كما أننا ملتزمون في تحقيق رغبتنا بأن نكون قوة من أجل الخير ” .

ويأتي ذلك خلال كلمته اليوم للحديث عن رؤية مشروع البحر الأحمر ضمن فعاليات اليوم الأخير لمبادرة مستقبل الاستثمار.