شركة تعديل تبني أول سيارة دودج ديمون كاملة من الكربون

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة من قانونية للطرق ويمكنها قطع مسافة الربع ميل في أقل من 10 ثواني ، فأنت على موعد مع دودج تشالنجر SRT Demon وهي سيارة مصممة ومصممة لتكون سريعة في الانطلاقات المستقيمة وفي سباقات التسارع من جميع الأنواع. ولكن بالنسبة إلى شركة التعديل سبيدكور ، فهذا ليس كافيًا.

وتعد الشركة السيارة للعرض بصورة مميزة في معرض SEMA القادم حيث ستطرحها في اصدار ديمون بمحرك T4 سعة 7000 سي سي باثنين من الشواحن التوربينية التي تحل محل الشاحن الفائق. وبفضل ذلك يقوم محرك السيارة V8 بتوليد 1.400 حصان ، مما يعني وصول ما يصل إلى 1.200 حصان إلى العجلات الخلفية.

وإذا كان هيكل السيارة يبدو دون تغيير تقريبا ، فمن الأفضل البحث بدقة حيث يتم نسخ كل لوحة خارجية بواسطة ألياف الكربون ، بما في ذلك الصادم ، غطاء المحرك ، المشتتات ، وأقواس العجلات ، وغطاء صندوق الأمتعة. ولا نعرف الوزن الدقيق للسيارة ، ولكنها أقل بكثير من ديمون القياسية.

وبالنظر إلى ذلك ، فإنه ليس من المفاجئ أن سباق التسارع الذي يبلغ طوله ربع ميل يستغرق الآن 8.77 ثانية فقط ، أو بينما سرعة النسخة القياسية تبلغ 9.65 ثانية.