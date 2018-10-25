النفط يتراجع بفعل هبوط الأسهم العالمية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية، حيث تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائرها اليومية منذ عام 2011 لتبدد مكاسب العام.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 75.76 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتاً أو 0.5% عن التسوية السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 66.45 دولار للبرميل، متراجعا 37 سنتا أو 0.6% عن التسوية السابقة.

وتضررت الأسواق تضرراً شديداً هذا الشهر جراء عدة مخاوف من بينها تلك المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واضطراب عملات الأسواق الناشئة، وارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد السندات، إلى جانب المخاوف الاقتصادية في إيطاليا.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط نحو 10% منذ بداية الشهر، بينما انخفض برنت نحو 9%.

من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي في الأسبوع الماضي، حيث زادت 6.3 مليون برميل إلى 422.79 مليون برميل، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.