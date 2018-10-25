تحت شعار ” معاً نحو التميز ” الإشراف التربوي بتعليم مكة يعقد ملتقى مادة الرياضيات

محمد السعران(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي -قسم الرياضيات- بالتعاون مع برنامج التعلم النشط ملتقى الرياضيات تحت شعار ( معاً نحو التميز ) وذلك اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440 هـ وبحضور 500 معلمة وتربوية بتعليم مكة بنات، نفذته رئيسة قسم الرياضيات إبتسام المالكي بالتعاون مع مشرفات مادة الرياضيات بمكاتب التعليم ومنسقة التعلم النشط سميرة رمبو تحت إشراف مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري وذلك بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي والتي رحبت بالحاضرات الكريمات من معلمات ومشرفات مادة الرياضيات ، مقدمةً جزيل شكرها لهن على جهودهن الملموسة في الميدان التعليمي ، مبينةً أن ملتقى مادة الرياضيات يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها وزارة التعليم والتي تندرج تحت خطتها وتهدف إلى تطوير الأداء وتحسين مخرجات التعليم والالتقاء بمعلمات ومشرفات مادة الرياضيات والتناغم في تدريس وتطوير عمليات التعلم ، حيث أن الرياضيات من المواد الرئيسية المهمة التي تخدم غيرها من المواد العلمية ، لذا تحتاج أن تكون الطالبة ملمةً بها حتى يتسنى لها فهم بقية المواد ، موضحةً بأن مادة الرياضيات تبنى على المنطق والفهم والتحليل والمفاهيم العليا التي تحتاج إلى طرق إبداعية ونماذج مبتكرة لتدريسها ، متمنيةً أن يكون هذا الملتقى مفيداً وإثرائيا ويؤتي ثمره في الميدان التربوي.

ومن جانبها أبانت مديرة إدارة الإشراف التربوي الأستاذة لمياء بشاوري بأن الرياضيات لغة الحياة المعاصرة وعصب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والصناعي، وهي مرتبطة بالحياة العملية ، مشيرةً إلى أن مبحث الرياضيات من أهم المباحث العلمية وأصعبها بما يتطلب من مهارات متنوعة ومن ذكاء وقدرات عالية في التفكير ، موضحةً أن تعليم مكة يعقد مثل هذا الملتقى الموجه لمعلمات مادة الرياضيات وذلك لاستعراض عدداً من أوراق العمل الفاعلة والتجارب الميدانية الهادفة وذلك لتحسين وتطوير الممارسات التدريسية وبناء الخطط العلاجية وصولاً إلى مستوى تحصيلي نوعي يشارك في تقديمها نخبة من المختصات والمهتمات بمجال مادة الرياضيات، سائلةً المولى أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة وينفع به معلماتنا وطالباتنا إلى مافيه الارتقاء بالمستوى التحصيلي.

كما أكدت رئيسة قسم الرياضيات ابتسام المالكي بأن الملتقى يأتي في سياق تزويد المعلمات باستراتيجيات التعلم الحديثة ، وأساليب التدريس المبتكرة ، فيما يمنحهن مجالاً رحباً وفرصة طيبة لعرض ومناقشة دراسات وأبحاث وخبرات وتجارب مقترحة خاصة في الرياضيات والتي تتمحور بدورها حول تحسين نوعية التعليم والتعلم وتبادل الخبرات ومن ثم الخروج بتوصيات متفق عليها.

استهل الملتقى بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، ثم توالت فعالياته بالجلسات العلمية والتي احتوت على ورقة عمل بعنوان ( معاً نحو البحث والتميز ) قدمتها رئيسة شعبة الرياضيات بمكتب تعليم غرب مكة مريم هوساوي ومشرفات الرياضيات أشواق اللهيبي ، حنان هندي ، وعواطف السلمي ، عقبها ورقة عمل بعنوان ( إجادة الارتقاء) عرضتها رئيسة شعبة الرياضيات عبير الجميعي ومشرفة الرياضيات هوازن موضنة بمكتب تعليم جنوب مكة ، ومن جانبها قدمت رئيسة شعبة الرياضيات بدرية السلمي ومشرفات الرياضيات أماني الشريف وابتسام حسنين وناريمان الحازمي بمكتب تعليم شمال مكة ورقة بعنوان (ملف المادة) ، فيما استعرضت كلاً من رئيسات شعبة الرياضيات بمكتب تعليم الجموم وبحرة ابتسام المحمادي وأسماء جساس ورشة (المسابقات الدولية) .

هذا وقدمت طالبات مدارس البتول مشاركة ماتعة تحت شعار ( الرياضيات .. رياضة فكر ومرح وهندسة ).

ومن جهةً أخرى أعدت منسقة التعلم النشط سميرة رمبو إضاءة بعنوان التفكير الرياضي النشط أوضحت من خلالها مفهوم التعلم النشط وماهية بطاقة التعلم النشط ، مستعرضة واقع التعلم في الصف ، تلاها ورقة بعنوان (تغلبت على خوفي وأبدعت في طريقي) قدمتها رئيسة شعبة الرياضيات سلمى الوقداني ومشرفة الرياضيات فاطمة الدوسري بمكتب تعليم شرق مكة ، بينما استعرضت مشرفات مكتب التعليم الأهلي عفت بهادر وفاطمة الحربي ورقتهما تحت شعار ( ذكي ومخصص لك )، عقبها ورقة عمل (علمونا بفن ) من تنفيذ مشرفات مكتب تعليم وسط مكة ليلى العبدلي ، أروى الخزاعي ، رويدا الوقداني ، خديجة الفقي وليلى طاشكندي .

جدير بالذكر أن الملتقى يستهدف معلمات الرياضيات من كافة المراحل وذلك بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للابتكار والإبداع وتحسين استقطاب المعلمات وإعدادهن وتطويرهن وتعزيز دور معلمات الرياضيات بمختلف المراحل ودورهن الفاعل في تنشئة طالبات محبات للعلم والفكر الرياضي مساهمات في تنمية الوطن يعززن انتمائهم بما يلبي احتياج الميدان واستثمار معارفهن لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 .

تمثلت محاور الملتقى في تقديم نبذة عن مبادرة قسم الرياضيات والتحضير من قناة عين واستعراض نماذج من الخطط العلاجية للتحصيل الدراسي ومحتوى ملف المادة وتسليط الضوء على المسابقات الدولية وبيان ماهية التعلم النشط ودور كلاً من التقنية والتحفيز في تعزيز المادة .

واختتم الملتقى بتكريم جميع المشاركات في الملتقى من معلمات ومشرفات تربويات ورئيسات الشعب لمادة الرياضيات بمختلف مكاتب التعليم .