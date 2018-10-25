للحامل.. 6 أطعمة احرصي على تناولها طوال أشهر الحمل

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدى مدحت اختصاصية التغذية ، تحتاج المرأة الحامل لتغذية جيدة، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ومعادن.

وتشير دكتورة هدى ، أن هناك بعض الأطعمة والخضراوات التي يجب أن تتناولها المرأة الحامل، يوميا، طوال أشهر الحمل .

ومن هذه الأطعمة :

البروكلي

القيمة الغذائية للبروكلي عالية، لأنه يحتوي على الكالسيوم وحمض الفوليك، وهي من المكونات التي تساعد في نمو دماغ الجنين.

البطاطا

تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم، مما يجعلها تساعد في نمو أجهزة الجنين.

البنجر

واحد من أفضل الخضراوات الأطعمة التي يجب تناولها خلال أشهر الحمل، فهو يزخر بالحديد وحمض الفوليك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات A وC.

الخضراوات الورقية الخضراء

تعد مصدرا غنيا بالزنك، فهو أحد أهم العناصر التي تدعم تطوير أجهزة الجنين، وهو موجود في السبانخ والخس والحلبة، كما أنها تحتوي على المنجنيز، والألياف والعديد من الفيتامينات الأخرى التي يجب تناولها أثناء الحمل.

البسلة

تحتوي على فيتامين ك، وهو فيتامين هام لتطوير نمو الجهاز العصبي المركزي، وصحة عظام وعضلات الجنين.

الكرنب

الكرنب مصدر غني لفيتامينات A، E وK فضلا عن كونه غنيا بالماغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والتي تعتبر هامة لصحة الجنين بشكل عام.