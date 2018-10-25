بالصور.. أخر ما وصل إليه مشروع قطار الرياض بعد بلوغ نسبة الإنجاز لـ 91%

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العليا لتطوير الرياض، اليوم الخميس أن نسبة إنجاز تركيب السكك الحديدية في مشروع قطار الرياض وصلت لـ 91% ، حيث تم الانتهاء من تركيب 342 كم من أصل 376 كم.

وكانت الهيئة قد ذكرت مؤخراً أنه تم الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور قطار الرياض، وبذلك تكتمل أعمال تركيب الجسور بنسبة 100% وكشف عن 135000 قطعة خرسانية ترسم ملامح الأنفاق في قطار الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض خلال الاجتماع الـ14 للجنة العليا إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض الذي يتم إنجازه بأيدٍ وطنية وبزملاءٍ كرام في جميع لجانه، حقّق -بحمد الله- إنجازات كبيرة منذ بداية تنفيذه حتى الآن، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض 75%.