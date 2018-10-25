” تعليم جازان ” يستعيد نصف مليون ريال من شركة بعد تلاعبها بأموال المدارس

تركي السالم(صدى):

أكد مصدر مطلع بتعليم جازان أنه تم استعادة المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق من قِبَل شركة صيانة من خلال شيكات مصدقة، لافتا إلى أنه تم عرض الشركة على النيابة العامة.

وأشار إلى أن المتورطين في القضية سيخضعون لتطبيق القانون؛ بعد استعادة المبالغ بشيك مصدق.

وتابع أن هذه المخالفات وقعت في فترة زمنية سابقة، مبينا أنه بعد تحقيقات تمكنت من استعادة مبالغ تقارب نصف مليون ريال.

لفت المصدر إلى أنه تم إيقاف عقد شركة النظافة بسبب للتقصير الذي حدث الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليم مديري المدارس في المنطقة، مبلغ ١٧ مليوناً كمستحقات للنظافة.

وكانت شركة صيانة متعاقدة مع تعليم جازان، تواجه إجراءات قانونية بعد تمرير منشآت مغلقة ومخالفات أخرى ضمن مسيرات مخصصة للصرف المالي المستحق من المدارس ضمن عقد المقاول.