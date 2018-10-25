بالتعاون مع ” التقاعد ” .. 5 جهات حكومية تنشأ مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين

الرياض(صدى):

بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد, دشنت عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم خمسة مكاتب خاصة بخدمة المتقاعدين.

وخصصت كلاً من أمانة منطقة القصيم والمديرية العامة للجوازات وفروع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية وفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة مكاتب استقبال تهدف إلى خدمة المتقاعدين وإنجاز معاملاتهم لدى تلك الجهات بكل سهولة ويسر، وذلك بعد إبراز المتقاعد لبطاقة التقاعد التعريفية الصادرة من المؤسسة التي يمكن الحصول عليها من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في المملكة، أو البطاقة الإلكترونية عبر تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

من جهته أوضح مدير فرع المؤسسة بالقصيم عيادة الحربي أن هذه المبادرة أتت بمتابعة ودعم من أمارة منطقة القصيم ممثلة بسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود , مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد 2022 والتي تتضمن تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على كل ما فيه راحة للمتقاعد وذلك بإتاحة إنجاز معاملاته لدى الجهات الحكومية المتعاونة بكل يسر وسهولة.

وقدّم الحربي باسم المؤسسة العامة للتقاعد الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه ومساندته لجهود المؤسسة في تحقيق هذه المبادرة, وللجهات الحكومية التي تعاونت مع المؤسسة وتبنت فكرة مكتب خدمة المتقاعدين لتقديم هذه الخدمة لهذه الفئة العزيزة في المجتمع، متطلعاً لتعميم هذه المبادرة على بقية الجهات الحكومية في المنطقة.

حضر التدشين أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, و مدير جوازات القصيم اللواء مساعد الرومي, ومدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس فهد الحربي, ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عبد الرحمن المنصور, ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سلطان الحربي .