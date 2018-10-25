” السيسي ” يوجه الشكر لحسين الجسمي
قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الشكر للفنان الإماراتي حسين الجسمي.
وذلك على خلفية مشاركة ” الجسمي ” بحفل فني أُقيم مساء أمس؛ بمناسبة الذكري الـ45 لـ ” نصر أكتوبر ” .
وعن ذلك، قال ” السيسي ” موجهًا كلامه للفنان حسين الجسمي: ” يا أستاذ حسين مجتش فرصة أقولك متشكر، أشكرك وأحييك، وأحيي دولة الإمارات من خلالك، كنت مستني فرصة أشوفك وأقولك كتر خيرك ” .
يُذكر أن ” الجسمي ” قام بتقديم عددًا من الأغاني الوطنية المصرية في الحفل مثل ” بشرة خير، وتسلم إيدينك ” .
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