” السيسي ” يوجه الشكر لحسين الجسمي

أماني الغامدي(صدى):

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الشكر للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وذلك على خلفية مشاركة ” الجسمي ” بحفل فني أُقيم مساء أمس؛ بمناسبة الذكري الـ45 لـ ” نصر أكتوبر ” .

وعن ذلك، قال ” السيسي ” موجهًا كلامه للفنان حسين الجسمي: ” يا أستاذ حسين مجتش فرصة أقولك متشكر، أشكرك وأحييك، وأحيي دولة الإمارات من خلالك، كنت مستني فرصة أشوفك وأقولك كتر خيرك ” .

يُذكر أن ” الجسمي ” قام بتقديم عددًا من الأغاني الوطنية المصرية في الحفل مثل ” بشرة خير، وتسلم إيدينك ” .