بالفيديو.. ولي العهد: ميزانية العام المقبل ستتخطى تريليون ريال

الرياض(صدى):

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن ميزانية العام المقبل ستتخطى ولأول مرة في المملكة تريليون ريال سعودي.

وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان، إن نسبة الرواتب من ميزانية المملكة كانت تقريباً 50%، ومن المتوقع أن تكون العام القادم 45% مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف.

وأشار في الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان ” كيف ستحول القيادة ذات الرؤية في العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية ” ، إلى أن ذلك يعد تحديا كبيراً جداً بأن النسبة تقل والميزانية والتوظيف يتضاعف.