زوجة تطلب الخلع: رفض الانتقال لشقة جديدة

القاهرة(صدى):

تقدمت ربة منزل برفع دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة المصرية تطالب فيها بخلعه، ولعدم الإنتقال إلى شقة جديدة.

وأكدت أنها عاشت مع زوجها أجمل أيام حياتها في بادئ الزواج ، ولم ترزق بأطفال ، موضحة أنها بدأت تسمع أصوات غريبة ، مشاهدة خيالات داخل عش الزوجية مما دفعها إلى الخوف .

وأوضحت أنها توجهت إلى أحد الشيوخ و اكد لها أن هناك عمل لها بوقف الحال ن وطالبت الزوجة الإنتقال من شقة الزوجية ، ولكن زوجها اعترض بشدة وقام بالسب و الإعتداء عليها ، وطالبها باستإجار شقة على حسابها الخاص .

وتركت الزوجة الشقة لأسابيع بالانتقال عند والدتها ، ولكن زوجها لم يتقدم بالسؤال عليها لأسابيع ،فتوجهت إلى المحكمة لرفع دعوى خلع.