” التخصصات الصحية ” تنشئ 4 مجالس علمية للعلوم الطبية التطبيقية

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إنشاء أربعة مجالس علمية لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية تشمل: العلوم الاشعاعية والتقنية الطبية، وصحة المجتمع، والتأهيل الصحي، وعلوم المختبرات، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة في الرياض برئاسة الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

وأكد الاجتماع حرص هيئة التخصصات الصحية على تطوير تخصصات العلوم الطبية التطبيقية والعمل على ما من شأنه أن يسهم في رفع جودة مخرجات العملية التدريبية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين معايير المهن الصحية.

واعتبرت ” الهيئة ” أن إنشاء المجلس العلمي لعلوم المختبرات يعتبر نقلة نوعية في التخصص، إذ للمرة الأولى يتم إنشاء مجلس علمي مستقل يهتم بمجال المختبرات ويعمل على تطويره والارتقاء به من جميع الجوانب.

يذكر أن المجالس العلمية تقوم بإعداد البرامج العلمية في التخصص والإشراف على البرامج التدريبية وتبني المعايير المعتمدة في التدريب، وتقييم أداء المراكز التدريبية وإقرار متطلبات الاعتراف بالمركز التدريبي، بالإضافة إلى العديد من المهام في مجال التدريب.