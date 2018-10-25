بالصور.. ثانوية عمرو بن العاص بالشرافاء تختتم فعاليات أسبوع الكيمياء العربي

محمد الشرافاء(صدى):

اختتمت ثانوية عمرو بن العاص في الشرافاء التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، اليوم الخميس فعاليات أسبوع الكيمياء العربي، والذي يعد أحد المناشط الغير صفية للطلاب.

استهلت الفعاليات في مطلع هذا الأسبوع بالبرنامج الإذاعي أوضح فيه مجموعة من الطلاب ارتباط الكيمياء بمجالات عديدة في الحياة وربط المادة التحصيلية العلمية بالحياة العملية و بيان أهميتها ، كما تم تنفيذ مسابقة علمية و إعداد معرض شمل عدة أركان منها ركن للتعريف بالكيمياء وأهميتها في حياتنا اليومية وركن يحتوي على مجسمات توضيحية كما تم وضع ركن “مكتبة الكيمياء ” تتيح للطالب القراءة والاستفادة من الكتب الكيميائية ، وتم إجراء عدد من التجارب الكيميائية العلمية المميزة بمشاركة الطلاب بهدف ترسيخ المعلومات في ذهن الطالب ولكي تكسبه المهارات الفنية في حياته اليومية، كما تسهم في تحقيق هدف تنمية التفكير العلمي لديهم .

ومن جانبه نفذ مشرف النادي العلمي و معلم الكيمياء بالمدرسة الأستاذ سعود بن سعد البقمي محاضرة بعنوان ” الكيمياء في حياتنا ” تطرق خلالها إلى إبراز دور الكيمياء وإرتباطها الوثيق في مختلف الحياة والتي تلعب دوراً كبيراً في الحياة اليومية.

وأكد البقمي أن الهدف من تفعيل هذا الأسبوع هو إبراز دور أهمية علم الكيمياء في حياة الطالب، والذي سيسهم في نشر علوم الكيمياء ليس فقط في المدرسة، وإنما سينعكس أيضاً على حياة أفراد المجتمع.