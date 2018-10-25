بالفيديو.. نوال الزغبي نافية نقد إليسا: بعض المتابعين لديهم أمراض نفسية

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي توجيهها أي نقد لزميلتها الفنانة إليسا، وقالت في تصريحات تليفزيونية إنها لا تركز إلا على أعمالها الفنية الأخيرة التي تسعى لإنجازها.

وكانت الزغبي قد دونت على تويتر في وقت سابق قائلة إنها تفضل تفضل تقديم 8 أغا فقط في الألبوم الغنائي بدلا من 16 أغنية ” غير جيدة ” ، وهو اعتبره كثير من المتابعين بأنه إسقاط على إليسا.

وأوضحت الزغبي: ” لم أقصد أحد بهذه التغريدة، ولكن بعض المتابعين ممن يعانون من أمراض نفسية يفتعلون قصصا وهمية “.

وعلى جانب آخر أكدت أنها تفضل تويتر عن باقي مواقع التواصل الاجتماعي.