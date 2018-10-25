” العامودي ” يكشف عن تكلفة الجسر الموازي مع البحرين والجهة الممولة للمشروع

عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل إن مشروع الجسر الموازي مع البحرين لجسر الملك فهد الذي سيطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية الأسبوع المقبل، وجاء ذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأوضح العامودي في تصريحات صحفية أنه سيتم تمويله عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيكتمل خلال خمس سنوات بعد إنهاء دراسة الخدمات الاستشارية التي تستغرق نحو عام ونصف العام أو عامين.

وأبان أن شركة سار ستوقع مع شركة أمريكية لتصنيع مركبات شحن القطارات باستثمارات من الجانب الأمريكي تقدر بنحو 1 مليار ريال، مضيفا أن الاتفاقيات النهائية سيعلن عنها قريبا حول توقيع عقد لبناء المصنع محليا لتوطين الصناعة داخل المملكة.