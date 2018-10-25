وزير المالية يؤكد أن البيان التمهيدي للميزانية يبرهن على شفافية الحكومة

الرياض(صدى):

أوضح وزير المالية، محمد الجدعان، في كلمته خلال كلمته في مبادرة الاستثمار، أن الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فقط وإنما بمدى الفاعلية والكفاءة في الانفاق وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

وفي السياق نفسه، أكد ” الجدعان ” أن إعلان البيان التمهيدي للميزانية يؤكد شفافية الحكومة وقدرتها على التنبؤ على المدى القصير أو المتوسط بما يتعلق بأرقام الواردات والنفقات للحكومة ويسمح للقطاع الخاص بالتخطيط لأعماله.‎

وأضاف وزير المالية، قائلًا: ” نحن لا نقول إننا لن ننفق لأننا لا نريد عجزًا ولكن نريد أن نتأكد من تحقيق مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة والسنوات العجاف وهذه الفكرة من برنامج التوازن المالي ” ، لافتًا إلى أن المملكة يمكن أن تحقق الكثير من أهدافها الاقتصادية بنفس أو أقل من الموارد المتاحة حاليًا إذا تعاملت بحكمة وكفاءة في أعمالها.‎