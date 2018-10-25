أمريكا تُلقي القبض على المتهم بقتل مبتعث سعودي بميامي

واشنطن(صدى):

قامت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية بإلقاء القبض على رجل مُشرد، بتهمة قتل طالب سعودي ” 23 عامًا ” بطريقة وحشية في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت الجهات الأمنية أن الأدلة تُشير إلى أن المتهم الذي تم القبض عليه هو القاتل، ، وأنه لم يكن على علاقة سابقة بالقتيل؛ ولكنه كان يبحث عن المال فارتكب جريمة قتل بشعة.

وذكرت الشرطة أن المتهم سبق له التورط بعدة قضايا مثل ” التعدي على ممتلكات الآخرين، وحيازة الحشيش ” ، كما أشارت إلى أنه لا يزل رهن الاحتجاز؛ لإخضاعه لمزيد من التحقيقات.

وكانت الشرطة قد تَلَقّت اتصالاً من زميل القتيل الذي يقيم معه في نفس الشقة؛ حيث وجده مقتولاً في الشقة التي تقع في مجمع ” سانتونا ” .

يُذكر أن الشرطة الأمريكية عثرت على جثة ” مبتعث سعودي ” مقتولًا داخل شقته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الأحد الماضي، وكان المجني عليه يدرس الهندسة المعمارية بجامعة ميامي.

اقرأ ايضًا: