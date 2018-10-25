حقيقة وفاة الفنان كريم عبد العزيز

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان كريم عبد العزيز، حقيقة وفاته بعد تداول الخبر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيس بوك ” : ” النجم كريم عبدالعزيز بخير تماما والحمد لله ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المخبولين …غدا سيواصل تصوير فيلمه نادي الرجال السري إن شاء الله “.

وكان فيلم نادي الرجال السري شهد عودة كريم للسينما بعد غياب 4 سنوات عقب تقديمه آخر أعماله السينمائية فيلم ” الفيل الأزرق ” ، عام 2014، وشارك فى بطولته خالد الصاوى، ونيللى كريم، ولبلبة، وشيرين رضا.