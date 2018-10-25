عمليات التجميل الفاشلة تدفع أصحابها للمعاناة النفسية.. وتنتهي بالاكتئاب والانتحار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تدفع عمليات التجميل الفاشلة أصحابها إلى المعاناة من العديد من الأمراض النفسية نتيجة التشوهات التي تحدث في وجوههم فتسبب لهم الاكتئاب والإحباط؛ حيث أكد استشاري في الطب النفسي الدكتور علي الزائري، أن كثيرًا من مرتادي العيادات النفسية خلال الفترات الماضية كانوا أشخاصًا عملوا عمليات تجميل فاشلة، أو لضحايا أطباء وهميين لا يحملون شهادات حقيقية.

وأوضح ” الزائري ” أن العمليات الفاشلة أدت إلى إصابتهم بأمراض نفسية مثل الإحباط والندم ونوبات اكتئاب قد تستمر لفترات طويلة وتسبب لهم مزيدا من ضعف الثقة والانعزال عن المجتمع ورفض الخروج خوفًا من الوصمة أو التعليق أو السخرية أو الاستهزاء من الناس إلى وصول بعضهم لمحاولات الانتحار.

وفي نفس السياق، أشار إلى أنه قد تزيد الأعراض وتؤدي للشخص أن يفكر في إيذاء نفسه ويقدم على محاولة الانتحار إذا كانت الأعراض شديدة أو أساء استخدام العقاقير بسبب الضغط النفسي، كما أن استخدم المهدئات من غير وصفة طبية ينتج عنه إدمان نوع من أنواع المهدئات أو المخدرات بسبب الضغط النفسي.