” التحلية ” تبدأ ضخ 5 آلاف م3 إضافية يومية من المياه المحلاة لأهالي الوجه

محمد السعران(صدى):

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إنتاج وضخ 5 آلاف متر مكعب إضافية يومية من المياه المحلاة بمحطة تحلية الوجه، تُلبي احتياج نحو 20 ألف مستفيد جديد يتوزعون بإمتداد محافظة الوجه.

جاء ذلك بعد إكتمال أعمال نقل وتشغيل الوحدات التي كانت تعمل سابقاً في محطة تحلية الخفجي بمحطة تحلية الوجه، حيث بدأ التشغيل التجريبي لهذه الوحدات بتاريخ 12/09/2018م بطاقة إنتاجية تُمثل 33% من الطاقة التصميمية المخصصة لها، وبكميات إنتاج تُقدر بنحو 1500 متر مكعب يومياً، لتخدم وقتها أكثر من 6 آلاف مستفيد جديد بالمحافظة.

وومع إكتمال الجاهزية ارتفع إنتاج المياه المحلاة ليبلغ ذروته في يوم الاثنين 13/02/144هـ الموافق 22/10/2018م، بعد أن نجحت إدارة المحطات الصغيرة التابعة لـ”التحلية” في التغلب على كافة المشاكل والمعوقات الفنية التي ارتبطت بنقل وتوطين هذه الوحدات.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي إمتثالاً للتوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين (حفظهما الله) بشأن تحقيق الأمن المائي أحد ركائز أهداف رؤية المملكة 2030م، وذلك عن طريق إنتاج وضخ المزيد من المياه المحلاة، والاستفادة منها في تلبيه الطلب المتزايد لدى المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.