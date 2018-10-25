رجل على مشارف الموت بسبب قضم أظافره

لندن(صدى):

حذر الأطباء من قيام البعض بقضم أظافرهم نتيجة للتوتر أو غيره من الأسباب مما قد يصيبهم بأمراض خطيرة نتيجة عدوى جرثومية .

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية تعرض بريطاني في الـ ” 57 ” من عمره لعدوى ” الإنتان ” الخطيرة التي سببت له آلام حادة مفاجأة بعد قضمه لإظفر إبهامه .

وتم نقل ريكي كينيدي (57 عاماً) إلى مستشفى الملكة إليزابيث في مدينة غلاسكو ليصارع المرض حيث أصيب بالعديد من الأعراض المصاحبة، منها تآكل الترقوة والربو والتهاب المفاصل الإنتاني ليظل في المستشفى عدة شهور .

يذكر أن مرض ” الإنتان ” يصيب نحو 44 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها كل عام، ويحدث عندما يتفاعل الجسم مع العدوى عن طريق مهاجمة أنسجته وأعضائه .