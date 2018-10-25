بالصور.. أمير الرياض ونائبه يؤدون صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

محمد السعران(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء على الله – عز وجل – والتأكيد على أسوة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في صلاة الاستسقاء وأحياء سنته.

وأوصى في خطبته بتقوى الله حق التقوى واجتناب المعاصي وإخلاص الدعاء والتضرّع والإنابة إليه سبحانه وتعالى .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منقطة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد المسؤولين المدنيين والعسكريين.