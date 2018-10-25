إطلالة رائعة لـ ” روان بن حسين ” تسحر العيون

الخميس 25
أكتوبر
ياساتر يارب😍😍😍
كان فيني نوووووووم وطار😯
وين رحت يانوووم😂😂😂😂
نصيحه لاتنام الان-لو نمت راح تحلم بالمطر والرعد وتشوف الهضاب والوادي مسيل السيل-
مايمديني أنام أصلآ
كل اشوي والجواااال
طنن طنن
حتى لو طفيت الجوالات
يجون يدقون الباب دق
يشيخ تحسهم يدقون برجولهم مو بيدينهم
تقوم مفززززززززززززوع
حتى البنت الي معك في الحلم
مايمديها حتى تلبس
خلها ع الله بس😂😂😂😂😂😂😂
……….
………..
الله يكفينا شر سحر العيون
مااحبها😪
ان العيون التي في طرفها حور
قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
قلت احسنت يا سؤلي ويا املي
فاسمعيني جزاك الله احسانا
هههههههههههه خذت عقولكم
اللون حكايه💞
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36836 ] نشر منذ 3 ساعات
ياساتر يارب😍😍😍
كان فيني نوووووووم وطار😯
وين رحت يانوووم😂😂😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 3 ساعات
نصيحه لاتنام الان-لو نمت راح تحلم بالمطر والرعد وتشوف الهضاب والوادي مسيل السيل-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36836 ] نشر منذ 3 ساعات
مايمديني أنام أصلآ
كل اشوي والجواااال
طنن طنن
حتى لو طفيت الجوالات
يجون يدقون الباب دق
يشيخ تحسهم يدقون برجولهم مو بيدينهم
تقوم مفززززززززززززوع
حتى البنت الي معك في الحلم
مايمديها حتى تلبس
خلها ع الله بس😂😂😂😂😂😂😂
ابو منار[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
……….
kkkk[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 2 ساعتين
………..
kkkk[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 2 ساعتين
……….
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33447 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر سحر العيون
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 2 ساعتين
مااحبها😪
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20598 ] نشر منذ 1 ساعة
ان العيون التي في طرفها حور
قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
قلت احسنت يا سؤلي ويا املي
فاسمعيني جزاك الله احسانا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4392 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه خذت عقولكم
اللون حكايه💞
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33447 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه