بالصور.. ” العمري ” يعقد ورشة عمل بعدد من قيادات العمل الميداني بمكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

عقد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ورشة عمل بعدد من قيادات العمل الميداني والإداري بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة استعدادا لمشاركة فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة في مبادرات ملتقى مكة الثقافي ومشروعه الكبير ( كيف نكون قدوة) في نسخته الثالثة بعنوان تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وتضمنت الورشة محاور عدة منها:

-صياغة وصناعة مبادرات نوعية للمشاركة في مشروع كيف نكون قدوة٣ .

-الأفكار الموافقة لاستراتيجية المشروع والمحققة لأهدافه.

-الاستفادة من المهام والأدوار التي تقدمها الرئاسة العامة في مجال الحج والعمرة التوعوية والميدانية.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على حرص مسؤولي الرئاسة العامة في المشاركة وإبراز دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأنشطة والبرامج التي تقدمها إمارة منطقة مكة المكرمة. وفق تطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.