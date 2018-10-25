رؤى الصبان تطلق العنان لأنوثتها الفاتنة

الخميس 25
أكتوبر
إي أنوثه الله يرحم مزنه
كهله الحين👵
احييييية
صبح صبح ياعمي الحج
فرس لم تجد فارس يطوعها ويكسر جموحها
تذكرت الصبا وشتقت لما
رئيت حمولها اصلآ حدينا
بعض الانوثه تلازم المرأه حتى وهي كهله-وبعض البشر منه الانوثه متبريه-
نعم لايهمونك
الفرس الاصيله تخلي الفارس يهز رجوله قبل ان يمتطيها-والفرس الماشي حالها يتعثر في رجوله قبل مايوصل لها-
والخيل من خيالها…
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36836 ] نشر منذ 4 ساعات
إي أنوثه الله يرحم مزنه
كهله الحين👵
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 3 ساعات
احييييية
صبح صبح ياعمي الحج
فرس لم تجد فارس يطوعها ويكسر جموحها
تذكرت الصبا وشتقت لما
رئيت حمولها اصلآ حدينا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 3 ساعات
بعض الانوثه تلازم المرأه حتى وهي كهله-وبعض البشر منه الانوثه متبريه-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم لايهمونك
الفرس الاصيله تخلي الفارس يهز رجوله قبل ان يمتطيها-والفرس الماشي حالها يتعثر في رجوله قبل مايوصل لها-
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 3 ساعات
والخيل من خيالها…