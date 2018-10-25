المقبل يحصل على الزمالة في تخصص علم الجينات الطبّي

سطام الحقباني(صدى):

حصل مبتعث كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور محمد المقبل على درجة الزمالة في تخصص Medical Genetics and Genomics وذلك من Haravard Medical School ويأتي ذلك ضمن منجزات مبتعثي الجامعة الذي رفعوا اسم المملكة والجامعة في محافل عالمية مهمة.

هذا وقد حصل د.المقبل على البورد الكندي في مخ وأعصاب الأطفال، والبورد الأمريكي في الأمراض الجينية والوراثية للأطفال والكبار، والبورد الأمريكي في الأمراض الاستقلابية للأطفال والكبار.

فيما أنجز د. المقبل خلال المرحلة السابقة ما مجموعه ١٠ أوراق علمية نشر بعضها وما زال بعضها قيد إجراءات النشر.

هذا وسيكمل د. المقبل بعثته في Johns Hopkins University لإنهاء درجة الزمالة في تخصص Medical Biochemical Genetics.