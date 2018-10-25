بعد مشاركتهم به.. مسلسل رعب يصيب نجومه بصدمات نفسية

أماني الغامدي(صدى):

أصاب مسلسل الرعب ” بيت هيل المسكون ” The Haunting Of Hill House، بعضًا من نجومه بحالات من الصدمات النفسية جراء مشاركتهم فيه.

وعن ذلك، كشف أوليفر جاكسون كوهين، أن في المسلسل جعلته يرى أشياء غريبة ومخيفة، مضيفًا: ” ربما تعرفون أننا كممثلين، يصبح لدينا تصورات غبية في بعض الأحيان ” .

أما إليزابيث رايزر، قالت عن مشاركتها بالمسلسل: ” قبل هذا العمل لم يكن عقلي يتفاعل مع مفهوم الأشباح، لكن بعد مشاركتي في المسلسل، بدأت أشعر بأمور غريبة تجعلني أخرج عن طوري ” .

ومسلسل ” منزل هيل المسكون ” تم اقتباسه من رواية لـ ” شيرلي جاكسون ” ، وتدور قصته حول عائلة مؤلفة من 5 أبناء ووالدين، أُجبرو على ترك على بيتهم المصاب بلعنة الأشباح، لكن الأبناء يقررون مواجهة مخاوفهم من جديد بعد مرور نحو 26 عاما في إطار من التشويق والرعب.