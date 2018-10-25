اكتشف مضاعفات القدم السكري وطرق علاجها

أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية ، من الاستهلاك المفرط للسكر لتأثيره سلبا على الدورة الدموية، وتسببه في اضطراب عمل الأعضاء الداخلية.

وقال المهدي إن عدم كفاية تدفق الدم يؤثر على أعضاء داخلية هامة أيضا، مثل: الدماغ والقلب لدرجة أن الأعراض التي تنجم عن قصور الدورة الدموية بالأطراف عند مرضي السكر، يأتي على رأسها مشكلة القدم السكري، والتي تؤدي إلى بتر الساق إذا أهمل علاجها.

وأضاف أن القدم السكرى ما هي إلا مضاعفات لمرضى السكر، والذي تبدأ بجرح بسيط وتنتهي ببتر القدم نهائيا والأوعية الدموية المختلفة، حيث تبدأ من جلطة الشرايين وانسداد الشرايين وقصور الدورة الدموية والدوالي والقرح، وكل هذه الأمراض علاجها موجود ومتوفر بالتقنيات الحديثة.

وأشار أن أحدث طرق العلاج موجودة متمثلة في توسيع الشرايين بالقسطرة باستخدام بنج موضعي بدون تدخل جراحي وخروج المريض في نفس اليوم إلى زراعة الشرايين، وتثبيت الدعامات واسئصال الأمراض الموجودة في الأوعية الدموية، واستئصال الجلطات، وتحويل الدم وزرع الشرايين الصناعية والطبيعية، كل هذه الوسائل المختلفة والمتوفرة لعلاج أمراض الشرايين في أمراض الأوعية الدموية.