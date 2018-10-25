بالصور.. أمير الشمالية يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المواطنين بعرعر

محمد السعران(صدى):

أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله – بمدينة عرعر , يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأم المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي.

الذي دعا في خطبته إلى التأسي بسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – ومنها صلاة الاستسقاء موصياً بتقوى الله حق التقوى وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعياً إلى كثرة الاستغفار وتجنب المعاصي. و إلى التقرب لله سبحانه وتعالى، متضرعاً إلى الله أن يسقي البلاد والعباد من بركات السماء، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

كما أقيمت صلاة الاستسقاء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة .