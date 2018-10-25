بالفيديو.. إمام يدخل المسجد بدراجته النارية خوفًا من السرقة !
وثق مقطع فيديو متداول، مثير للجدل، لحظة خروج إمام مسجد مصري، بدارجته النارية من داخل مسجد في محافظة قنا جنوبي القاهرة.
وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، بينما علق وكيل وزارة الأوقاف بقنا، على المقطع قائلا : ” إن الأئمة يدخلون المسجد بالدراجات النارية بسبب تعدد حالات السرقة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36830 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه هههههههههه
الله يستر مايقرى الخبر
ابويحي
وبكرة يدخل علينا المسجد باالددسن😂😂😂