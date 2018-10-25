بالفيديو.. إمام يدخل المسجد بدراجته النارية خوفًا من السرقة !

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، مثير للجدل، لحظة خروج إمام مسجد مصري، بدارجته النارية من داخل مسجد في محافظة قنا جنوبي القاهرة.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، بينما علق وكيل وزارة الأوقاف بقنا، على المقطع قائلا : ” إن الأئمة يدخلون المسجد بالدراجات النارية بسبب تعدد حالات السرقة ” .