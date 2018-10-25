عندما تتجسد الشجاعة.. فلسطيني يواجه قوات الاحتلال عاري الصدر

القدس(صدى):

جسد شاب فلسطيني معنى الشجاعة الحقيقية، حيث ظهر عاري الصدر، حاملا راية وطنه بيد، ومقلاع باليد الأخرى.

وتم تداول الصورة، بالتزامن مع حصار الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة ،وشنها لسلسة من الغارات فجر اليوم الخميس، على القطاع.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب الفلسطيني بلوحة يوجين لاكروا ” الحرية تقود العالم ” والتي تظهر امرأة تقود الثورة الفرنسية سنة 1830.