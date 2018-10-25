عندما تتجسد الشجاعة.. فلسطيني يواجه قوات الاحتلال عاري الصدر
جسد شاب فلسطيني معنى الشجاعة الحقيقية، حيث ظهر عاري الصدر، حاملا راية وطنه بيد، ومقلاع باليد الأخرى.
وتم تداول الصورة، بالتزامن مع حصار الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة ،وشنها لسلسة من الغارات فجر اليوم الخميس، على القطاع.
وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب الفلسطيني بلوحة يوجين لاكروا ” الحرية تقود العالم ” والتي تظهر امرأة تقود الثورة الفرنسية سنة 1830.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله اكبر الله اكبر
لن يهزم نظال ابطال فلسطين وفيهم مثل هذا
صورة لكل بوق للصهاينة
صورة لكل مرتزقي الخنزيرة
صورة لكل بايع ارضة من العرب
والله لن تموت قضية فلسطين وحرائر فلسطين تنجب مثل هذا البطل
لله درة لله درة
درس مجاني هل تستفيقون قبل ان تندمون!!!