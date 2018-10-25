أعضاء بالشورى ينتقدون هيئة الاتصالات لضعف الإنترنت وارتفاع الأسعار

عادل الحربي(صدى):

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى، انتقادات كبيرة للتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 – 1439 هـ.

وأشار أعضاء الشورى إلى ضعف خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها مقارنة بدول أخرى، إضافة لتجاهل شكاوى المشتركين.

وأوضحوا أن المستخدمين يحتاجون لزيادة سرعة الإنترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية المعروفة، لافتين إلى أن خدمات التجوال الدولي لا تزال مرتفعة، سواءً الإنترنت أو الاتصال.

وقال عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري: ” دول الخليج والعالم بدأت الاتجاه نحو متابعة القنوات الفضائية عبر الإنترنت، ونحن مانزال نشتري الدش ونقوم بتوصيله ” .

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