طفلة تنجب 3 توائم بعد اغتصابها من قبل بائع حلوى
في واقعة مأساوية، أنجبت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، ثلاثة توائم، في جواتيمالا، بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل أحد بائعي الحلوى.
وبحسب ” ديلي ميل ” لم تدرك الطفلة المجني عليها حتى أنها كانت حاملاً حتى بدأت بطنها في الانتفاخ.
وتم نقل اثنين من أطفالها إلى جناح الطوارئ في مستشفى محلي، لكنهما توفيا في وقت لاحق.
وتكافح الأم ” الطفلة ” لرعاية طفلها الناجي، وسط أسرتها الفقيرة، فهي تعيش مع أمها وأخوتها السبعة في منزل مصنوع من ألواح الخشب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36830 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثلاثةتوائم وطفلة
متأكدين أن المغتصب
بائع حلوى🍬🍭
تأكدوا
ليكون سواق تريلة🤔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 2 ساعتين
١٣،سنه 💔حسبي الله ونعم الوكيل يالله سترك وعفوك يارب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4797 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33441 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا