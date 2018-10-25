طفلة تنجب 3 توائم بعد اغتصابها من قبل بائع حلوى

لندن(صدى):

في واقعة مأساوية، أنجبت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، ثلاثة توائم، في جواتيمالا، بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل أحد بائعي الحلوى.

وبحسب ” ديلي ميل ” لم تدرك الطفلة المجني عليها حتى أنها كانت حاملاً حتى بدأت بطنها في الانتفاخ.

وتم نقل اثنين من أطفالها إلى جناح الطوارئ في مستشفى محلي، لكنهما توفيا في وقت لاحق.

وتكافح الأم ” الطفلة ” لرعاية طفلها الناجي، وسط أسرتها الفقيرة، فهي تعيش مع أمها وأخوتها السبعة في منزل مصنوع من ألواح الخشب.