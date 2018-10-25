بالفيديو.. الصدعان: انديتنا تشتهر بنظام الإعارات وبانتهاء الموسم ينتهي كل اللي بنيته
أكد المحلل الرياضي محمد الصدعان، أن معظم الأندية لا تعمل وفق استراتيجيات ، موضحًا أن الدليل على ذلك أن أغلب الأندية تشتهر بنظام الإعارات.
وقال الصدعان خلال لقاءه ببرنامج ” كورة ” : ” إذا ماعندك استراتيجية وين تبغى تشوف فريقك بعد سنة أو اثنين، أغلب انديتنا تشتهر بنظام الإعارات، ومع انتهاء الموسم ينتهي كل اللي بنيته ” .
وأضاف : ” مشكلتنا في اختيار اللاعبين الأجانب اعتمادنا على السيرة الذاتية وتاريخ اللاعب دون متابعته في المباريات ” .
#محمد_الصدعان:
للأسف الأندية لا تعمل وفق استراتيجيات والدليل على ذلك أن أغلب الأندية تشتهر بنظام الإعارات ، ومشكلتنا في اختيار اللاعبين الأجانب اعتمادنا على السيرة الذاتية وتاريخ اللاعب دون متابعته في المباريات#كورة_روتانا pic.twitter.com/AVOW0WKXPN
— برنامج كورة (@korarotana) October 24, 2018
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