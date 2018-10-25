بالفيديو.. الصدعان: انديتنا تشتهر بنظام الإعارات وبانتهاء الموسم ينتهي كل اللي بنيته

ماجد محمد(صدى):

أكد المحلل الرياضي محمد الصدعان، أن معظم الأندية لا تعمل وفق استراتيجيات ، موضحًا أن الدليل على ذلك أن أغلب الأندية تشتهر بنظام الإعارات.

وقال الصدعان خلال لقاءه ببرنامج ” كورة ” : ” إذا ماعندك استراتيجية وين تبغى تشوف فريقك بعد سنة أو اثنين، أغلب انديتنا تشتهر بنظام الإعارات، ومع انتهاء الموسم ينتهي كل اللي بنيته ” .

وأضاف : ” مشكلتنا في اختيار اللاعبين الأجانب اعتمادنا على السيرة الذاتية وتاريخ اللاعب دون متابعته في المباريات ” .